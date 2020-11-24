جامعة كامبريدج تعلن سرقة دفتري ملاحظات للعالم الإنجليزي داروين

2020/11/24 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أطلقت جامعة كامبريدج نداء للعثور على دفتري ملاحظات لتشارلز داروين تعتقد أنهما سرقا من مكتبتها، أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ”شجرة الحياة” وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

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