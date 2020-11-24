وزارة الداخلية :منح اكثر من 16 مليون مواطن رقم وطني

2020/11/24 | 20:41 - المصدر: سفن سكاي

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نقلت وزارة الداخلية في بيان تلقته 7 sky، عن مدير عام دائرة الجنسية والاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، القول ان” مديرية شؤون البطاقة الوطنية انجزت (16025285) ستة عشر مليون وخمس وعشرون الف ومئتان وخمس وثمانون بطاقة منجزة”. وأضاف الكعبي ان” عدد المسجلين من المواطنين ولغاية يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام بلغ ( 16435963) ستة عشر مليون واربعمائة وخمس وثلاثون الف وتسعمائة وثلاث وستون مواطن من الممنوحين رقم وطني”.واشار الى ان” عدد المسجلين في النظام من عمر 18 سنة فما فوق بلغ ( 1070 متعددة “.

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