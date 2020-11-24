الهجرة تعلن خلو ست محافظات جديدة من النازحين قبل نهاية 2020

2020/11/24 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { الفرات نيوز : بغداد } عرضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الثلاثاء تقريراً عن موقف مخيمات النازحين المتبقية والمغلقة طوعياً خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.

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