إعلان للسفارة الأردنية عن تأشيرة الدخول الى العراقيين

2020/11/24 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت سفارة الأردن لدى العراق، عّن موقع الكتروني جديد للتقديم على تأشيرة الدخول للسفر الى المملكة.

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