2020/11/24 | 20:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسر ملاحي يعود للخدمة بعد قطع دام سبع سنوات بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جسر ملاحي يعود للخدمة بعد قطع دام سبع سنوات بالبصرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جسر ملاحي يعود للخدمة بعد قطع دام سبع سنوات بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).