مسؤول يثير سخرية المواطنين على 'فيسبوك' بعد تصريح حول أسباب غرق بغداد (فيديو)

2020/11/24 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عزا مسؤول محطة بلدية الصدر الثانية، صلاح عسكر علي أكبر، أسباب غرق مدينة الصدر إلى "حجم" قطرة الماء في موجة الأمطار الأخيرة.

وأوضح أكبر، في لقاء متلفز عبر احدى الفضائيات، رصده "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (24 تشرين الثاني 2020)، أن قطرة الماء في هذه السنة "ثقيلة" وأكبر من سابقتها، اذ بلغت 83 ملم.

وأكد أكبر، ان "المحطة والخطوط تعملان بكامل طاقتهما"، نافيا "الانباء التي تتحدث عن توقف عمل المحطة أو تلكؤ عملها".

واثار تصريح المسؤول، موجة "سخرية" بين الأوساط الشعبية العراقية، جاءت عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وبهذا الصدد، كتب المواطن سرمد محمد: "يا جماعة من تدعون دعاء الاستسقاء بلكي تحددون بالدعاء حجم القطرة وياريت تكون صغيرة مو حجم جبير".

اما المواطن زيد حسين، اكتفى بكتابة: "شر البلية ما يضحك".

وعلق مواطن آخر قائلا: "القطرة جبيرة عمي وطركاعتنا هم جبيرة".

وأصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق السبت الماضي، توجيها عاجلا إلى 8 وزارات وجهات أمنية وخدمية للمشاركة في جهود سحب مياه الأمطار بعد غرق أغلب شوارع العاصمة.

وشمل التوجيه، وزارات الدفاع والداخلية ووالإعمار والإسكان والموارد المائية، فضلاً عن قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.

ونص التوجيه، على "استنفار الجهد الخدمي والفني ضمن خطة مركزية تخضع لإشراف أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي شهدت اختناقات".

وتعرضت مناطق كثيرة من العاصمة بغداد إلى الغرق، بعد هطول أمطار غزيرة بدأت الجمعة الماضية، مخلفة خسائر مادية كبيرة، وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين، متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي بالعاصمة.

ويتكرر مشهد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع بغداد كل عام، جراء تهالك البنى التحتية الخاصة بشبكات صرف المياه.

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