2020/11/24 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم “يونس قيس” شاب موصلي ومدير مؤسسة الشارع للإعلام يعمل منذ 2015 وبعد تحرير قضاء شنكال على توثيق جرائم داعش التي ارتكبها في العراق ضد اهاليها، يحمل رسالة تعايش بعيداً عن تلك الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الايزيديين.كاميرته، حملت الكثير من جرائم داعش، يحمل رسالة واضحة وهي “كلا للطائفية” وهدفه هو …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق شبابي من الموصل يقوي جذور التعايش ويوثق جرائم داعش في شنكال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق شبابي من الموصل يقوي جذور التعايش ويوثق جرائم داعش في شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).