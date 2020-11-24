وزارة التربية: دوام التلاميذ سيكون يوم واحد في المدارس

2020/11/24 | 20:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية الاتحادية، يوم الثلاثاء، ان دوام التلاميذ في المدارس سيكون ليوم واحد في الاسبوع.

وذكرت الوزارة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان دوام التلاميذ سيكون يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية "ابتدائي او ثانوي"، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن "بُعد" بدءاً من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي.

واضاف البيان: انه تم توجيه المديريات العامة كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة، مشيرا الى ان القرارات الصادرة عن خلية الازمة غير قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا جميعاً على سلامة الطلبة الأعزاء.

PUKmedia عن اعلام وزارة التربية الاتحادية‌

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