2020/11/24 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح وزير التربية، علي حميد الدليمي، الثلاثاء، توزيع أيام دوام الطلبة من حيث الحضور في الصفوف وعن بعد، مشيرا إلى ان موعد تطبيقه يبدأ من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، أن "الوزارة تؤكد حرصها التام على سلامة طلبتها، وأنها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

ولفت إلى "الالتزام بأن يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ابتدائي أو ثانوي، وأما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن بعد بدءا من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي".

ووجه وزير التربية، بحسب البيان، المديريات العامة كافة إلى الالتزام بمقررات خلية الأزمة، وأن القرارات الصادرة عن خلية الأزمة غير قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا جميعا على سلامة أبنائنا الطلبة الأعزاء.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح أيام دوام الطلبة في المدارس والتعليم عن بعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح أيام دوام الطلبة في المدارس والتعليم عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).