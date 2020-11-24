بكين ترجح تعافي اقتصادها العام المقبل

2020/11/24 | 21:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إنه يتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام القادم، بعد تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وأشار لي في مؤتمر صحفي مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن “اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي ونتوقع العام القادم أن يكون بوسع العمليات الاقتصادية العودة إلى نطاق معقول”.

وأضاف: “سنواصل زيادة الانفتاح ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجاريا،” مشددا على أن الصين ستولي نفس الاهتمام للواردات والصادرات وتريد تحقيق توازن تجاري.



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