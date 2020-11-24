لقاح كورونا في أميركا.. البنتاغون يستعد وتوزيع 40 مليون جرعة قبل نهاية العام

2020/11/24 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس برنامج لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية المنصف سلاوي، الثلاثاء، إن "من الممكن تكوين حصانة ضد فيروس كورونا"، مضيفا أن الإدارة الأميركية ستتبع "مقاربة شاملة" لتوزيع اللقاح في أنحاء الولايات المتحدة.

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