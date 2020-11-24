الأزمة النيابية تلوح باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية

2020/11/24 | 21:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد لوحت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية تصل إلى إغلاقها. وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إن “جولات تفتيشية ستقوم بها دائرة التفتيش في وزارة الصحة على المولات التجارية والأماكن العامة من أجل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى …

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