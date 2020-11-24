اتفاق بين بغداد وانقرة على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين

2020/11/24 | 21:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم والسفير التركي في العراق فاتح يلدز، الثلاثاء، على أهمية الاعتراف المتبادل بالجامعات وزيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين.وقالت دائرة الإعلام في وزارة التعليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل السفير التركي في …

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