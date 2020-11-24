ضبط سيارات دون الموديل المسموح به في بوابة البصرة

2020/11/24 | 21:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط حاوية تحتوي على 4 سيارات دون الموديل في مركز كمرك محطة بوابة البصرة”.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن قيام كوادرها في مركز كمرك محطة بوابة البصرة و بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية في الميناء بضبط حاوية …

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