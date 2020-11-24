تشكيل لجنة مؤقتة لاجراء حوارات بين اربيل وبغداد

2020/11/24 | 21:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، عن استغرابه من عدم ادراج النواب الكورد في لجنة نيابية تشكلت حديثا بشأن مصادر الايرادات.

وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: انه وبعد تمرير قانون الاقتراض، طلب عدد من النواب تشكيل لجنة لبحث المشاكل بين بغداد والاقليم، موضحا، ان رئيس مجلس النواب اصدر امرا نيابيا بتشكيل لجنة تضم 8 نواب ليس بينهم اي نائب كوردي.

واضاف: ان مهام اللجنة تتلخص في التواصل بين بغداد والاقليم لبحث الية توزيع مصادر الايرادات، وتقديم مقترحتها وافكارها والتي ستكون اساسا للموزانة المالية لعام 2021، مستغربا من عدم ادراج النواب الكورد في اللجنة كونهم ادرى بخلفيات المشاكل المالية بين الاقليم وبغداد، معربا عن الامتعاض من القرار.

PUKmedia خاص‌

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