توجيهات عليا لإجراء تغييرات كبيرة بعمل الأجهزة الأمنية

2020/11/24 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وجود تنسيق استخباري مع دول الجوار لإيقاف تمويل الإرهابيين.وقال الأعرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "هناك تنسيقا وتبادل معلومات استخباراتية بشكل رسمي مع دول الجوار لتجفيف منابع الإرهاب وإيقاف تمويله".وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري لقاءات واجتماعات أمنية متعددة ويقوم بالتوجيه وإصدار الأوامر لملاحقة المجرمين وكشف الخلايا الإرهابية".وأشار إلى أن "هناك توجيها واضحا باستبدال القيادات التي تتهاون بأداء الواجب، وأن الفترة الحالية تشهد تغيرا كبيرا بعمل الأجهزة الاستخبارية والقوات الميدانية".وتابع الأعرجي، أن "الوضع الأمني تطور بشكل كبير بفضل المتابعة الميدانية من القيادات العسكرية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية".

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