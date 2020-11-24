انقاذ امرأة حاولت الانتحار بحرق نفسها في الناصرية

2020/11/24 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الثلاثاء (24 - 11 - 2020)، بإنقاذ امرأة حاولت الانتحار في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً حاولت الانتحار بحرق نفسها في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف، أن "محاولة الانتحار بسبب مشاكل عائلية".

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