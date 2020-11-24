بدء انتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا في روسيا

2020/11/24 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اطلقت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة إنتاج نوع جاف من اللقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر.وافاد المكتب الصحفي لمركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ، الذي أطلق لقاح "سبوتنيك V" : إن درجة الحرارة لحفظ اللقاح المذكور أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي، ما يسمح ببيع اللقاح في الأسواق الأجنبية وتوسيع استخدامه في المناطق النائية، بما في ذلك المناطق الاستوائية الحارة".يذكر أن وسائل الإعلام وخبراء كثيرين كانوا قد لفتوا في وقت سابق إلى أن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا يجب حفظها في ظروف درجة الحرارة المنخفضة جدا التي من المستحيل بلوغها في الصيدليات العادية وأثناء نقل اللقاح إلى مناطق نائية./انتهى9

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