المنافذ الحدودية تضبط تلاعب بوصف البضاعة ونسبة الرسوم المستوفاة في منفذ زرباطية

2020/11/24 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة ونسبة الرسوم المستوفاة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة، (قضبان حديد وزوايا أشكال خاصة) بحمولة إجمالية (47 طن و 80 كغم) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

واوضحت الهياة، ان”شعبة البحث والتحري هيأتنا، تمكنت من ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج وقيامهم بتدقيق معاملتها الكمركية ومطابقتها مع البضاعة تبين أن الحمولة الفعلية (قطع غيار للمكائن الثقيلة) مما سبب هدرا بالمال العام نتيجة تغيير وصف البضاعة والتلاعب في قيمة الرسوم، إذ تم التحاسب على رسم الطن الواحد 400$ بنسبة 10٪ والمفترض دفع الرسوم وفق 1250$ بنسبة 15٪ للطن الواحد”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة المركز الكمركي منجزي المعاملة خلافا للضوابط إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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