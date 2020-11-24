بايدن: الانتخابات انتهت وحان الوقت للوقوف معا وترك العداء الحزبي جانبا

2020/11/24 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في تغريدة إن الانتخابات انتهت، وحان الوقت لتنحية الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صورة بعضنا البعض.

وتأتي تصريحات بايدن بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة، توجيه أوامره لإدارة الخدمات العامة، وذلك لتنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

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