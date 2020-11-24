بالصور.. مصرع عامل أثناء نصب برج للانترنت في الديوانية

2020/11/24 | 21:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظه الديوانية مركز المحافظة تحديدا من انتشال جثة عامل بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء نصب برج للأنترنت .

حيث عملت فرق الدفاع المدني الى قطع التيار الكهربائي ثم انزال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة ذاتها .

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