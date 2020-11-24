بلاسخارت تبلغ مجلس الأمن بأمر خطير للغاية عن العراق ورؤية الإمام السيستاني عن الانتخابات {موسع}

2020/11/24 | 21:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن الدولي، بأمر خطير للغاية يهدد باضطرابات عاجلة أو آجلة في البلاد" مشيرة الى "رؤية المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيستاني عن الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران 2021.

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