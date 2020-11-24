2020/11/24 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

471 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بحالة جوية مركبة (منخفض جبهوي + حالة عدم استقرار) اعتبارا من يوم غد الاربعاء، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها بالقول ان "الطقس يوم غد الاربعاء وحتى الجمعة:-

1- تندفع السحب نحو أجواء مدن البلاد نهار يوم الاربعاء في شمال ووسط البلاد وغربها والفرات الاوسط، تمتد مساء وليلا لتشمل كافة المدن.

2- مع اندفاع مقدمة جبهة المنخفض اكثر نحو البلاد خلال ليل الاربعاء وصباح يوم الخميس يبدأ معها هطول زخات من الامطار الرعدية في مناطق متفرقة من مدن الشمال خصوصا اضافة لمناطق متفرقة من مدن البلاد الاخرى ويكون الهطول على العموم مابين خفيف الى معتدل، مع غزارة متوقعة في السليمانية وشرق كركوك وشمال اربيل .

مع الملاحظة ان مناطق لايمكن تحديدها ربما لايشملها الهطول يوم الخميس وتحديدا مناطق من الانبار .

3- بعد عبور المنخفض يوم الخميس، تبدأ حالة ارتدادية لهواء بارد في الطبقات العليا، وتستمر فرص هطول الامطار في مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة وميسان خلال ساعات صباح الجمعة تمتد بعدها خلال المساء لتشمل مدن اخرى في الجنوب والفرات الاوسط.

4- يزداد تعمق حالة عدم الاستقرار يوم السبت مع تيار غربي علوي رطب مرافق لانكسار الرياح غرب البلاد وهذا يعزز من قوة الحالة (لاحظ الخارطة) وتزداد فرص الهطول والغزارة معها لتشمل مناطق عديدة من مدن البلاد (سنتعرف عليها لاحقا).

5- تحول تدريجي في اتجاه الرياح الى الجنوبي الشرقي يوم الاربعاء وترتفع معها درجات الحرارة قليلا، وتكون معتدلة السرعة في كافة المدن عدا مدن الشمال تكون خفيفة السرعة.

مع نشاط متوقع في سرعة الرياح في مدينة واسط وبادية الجنوب خلال ساعات الليل تصل الى مابين 70-80 كم بالساعة مسببة تصاعدا للغبار" .

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة جوية 'مركبة' يشهدها العراق تبدأ غدا الاربعاء وتستمر لعدة أيام) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة جوية 'مركبة' يشهدها العراق تبدأ غدا الاربعاء وتستمر لعدة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).