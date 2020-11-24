الكرخ يسجل “نسبة غير مسبوقة” بموقف كورونا خلال 24 ساعة

2020/11/24 | 21:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسلجة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل الدائرة أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم”، توزعت على النحو التالي:

عدد الاصابات 441 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————43

أبو دشير ————-10

الإسكان————–3

الاعلام————–23

البياع—————10

التاجي————–11

التراث—————1

الحرية————–10

الدورة————–25

الدولعي————-2

الرحمانية ————5

السيدية ————-17

الشالجية ————9

الشرطة الخامسة——1

الشعلة————–8

الصالحية————4

الطارمية ————27

العامرية————-14

العطيفية————16

العلاوي————-5

الغزالية ————22

القادسية———–5

الكاظمية———–18

اللطيفية ———–6

المحمودية———30

المكاسب ———–3

المنصور ———–19

المواصلات———5

الوشاش————3

اليرموك————8

اليوسفية ———–5

حي الجامعة——–11

حي الجهاد———9

حي الخضراء——–1

حي العامل———8

حي العدل ———18

حي الفرات———3

سويب————-3

شارع حيفا———-1

كرادة مريم———2

ناحية الرشيد——–5

سكنة جانب الرصافة ——-9

محافظة ديالى——-1

محافظة واسط ——-1

محافظة الموصل——1

الشفاء

411

الوفيات:

صفر

وتعد نسبة الوفيات الصفرية هذه لم تسجل اطلاقا بالمواقف الوبائية اليومية لجانب الكرخ منذ ظهور الوباء، مايؤشر تحسناً بموقف مواجهة الفيروس في الكرخ.

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