2020/11/24 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

نظمت عشائر ديالى، الثلاثاء، مسيرة الولاء الوطني لرفض الاساءة لقيادات الحشد الشعبي.

وقال اركان الشمري احد شيوخ العشائر في ديالى في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي قدم اكثر من الفي شهيد وجريح في معارك تحرير مدن وقرى وقصبات ديالى مؤكدا بان عشائر ديالى من كل القوميات والاطياف نفذت مسيرة ولاء وطني في معسكر الشهيد ابو منتظر قرب ناحية العظيم(65كم شمال بعقوبة) لرفض الاساءة المتعمدة من قبل اقلام ماجورة لقادة الحشد ومنها قائد محور ديالى طالب الموسوي”.

واضاف، ان “انتصار الحشد الشعبي وتضحياته وتلاحم كل الاطياف مع قياداته اغاضت الفاسدين ودفعتهم الى شن حملات تشويه واساءة متعمدة مؤكدا بان حضور العشرات من الشخصيات العشائرية المعروفة دليل على الدعم الشعبي لقادة الحشد الذين كان لهم مواقف وطنية في التصدي للارهاب واعادة الالاف الاسر النازحة الى مناطقها المحررة”.

وكان العديد من قادة الحشد الشعبي وخاصة قائد محور ديالى طالب الموسوي تعرض مؤخرا الى حملات تسقيط واساءة من قبل منصات وهمية بهدف تشويه الحقاق”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ديالى ترفض الاساءة للحشد الشعبي عبر مسيرة “الولاء الوطني”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ديالى ترفض الاساءة للحشد الشعبي عبر مسيرة “الولاء الوطني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).