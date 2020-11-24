حلّق من جبل التين وحط على غصن زيتون، ليوقع 4 كتب بإسمه متفوقا على قسم اللغة العربية

2020/11/24 | 21:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر مذ نعومة أظفاره، وهو يصد الأمواج وتلاطمها، علّه يفك طلاسم لغز الحياة المكتظ بالخيبات، التحديات، الصعوبات وقضم مكنونات الروح.عشق اللغة العربية، لذا قرر تدوين اسمه، رفقة المتميزين من اساتذة اللغة، والشعراء والأدباء.كتب العديد من القصائد، شارك بها وتوسم بالعديد من الجوائز الأدبية لإضفائه على الأدب العربي زاوية مضيئة …

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