همام في دبي

2020/11/24 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمعظم الشعب المصري، لم أقابل أي شخص يهودي حتي انتقلت الي بريطانيا.

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