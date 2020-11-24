اكتشاف هيكل معدني غامض في وسط صحراء يوتا

2020/11/24 | 21:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مسؤولون في مجال الحياة البرية هيكلا معدنيا غامضا في منطقة نائية من ولاية يوتا الأميركية، أثناء مراقبة قطيع من الحيوانات البرية من طائرة هليكوبتر.

ويبلغ ارتفاع الهيكل المتراص نحو 3.5 أمتار، وهو مزروع في الأرض، مشيرة إلى أنه مصنوع من نوع من المعادن.

وشاركت صفحة "دورية الطرق السريعة في ولاية يوتا" على "فيسبوك"، وهي صفحة حكومية رسمية، صورا للهيكل، بعدما جرى التقاط الصور من طائرة هليكوبتر أثناء رحلة استكشافية للحياة البرية.

وكان الموظفون قد رصدوا الصفيحة المعدنية حين كانوا يعدون ويحصون الأغنام من الهليكوبتر، حسبما ذُكر في المنشور المرفق للصور.

وقال طيار المروحية بريت هتشينغز ، لقناة "كي إس إل تي في" الإخبارية المحلية: "كان هذا أغرب شيء صادفته هناك طوال سنوات الطيران التي أمضيتها".

وتابع: "يبدو أن هذا الجسم من صنع الإنسان، ويبدو أنه قد غُرس بقوة في الأرض ولم يسقط من السماء".

PUKmedia عن وكالات‌

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