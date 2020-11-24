بالوثيقة.. نائب يطالب أمانة مجلس الوزراء بتفعيل قانون تعين الطلبة الاوائل

2020/11/24 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب النائب محمد شياع السوداني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابه ذي العدد (621) في 2020/11/24 بتفعيل قانون 67 لسنة 2017 القاضي بإلزام الوزارت والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على اقسامهم في حال عدم توافر الطاقة الاستيعابية لتعيينهم في الجامعات والكليات والمعاهد التي تمنح شهادة دبلوم على وفق آلية تطلق طاقة هؤلاء الفائقين عبر منحهم فرصة لخدمة وطنهم بطريقة مبدعة.

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