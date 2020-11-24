بالوثيقة ... السوداني يطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل قانون تعيين الطلبة الاوائل

2020/11/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ طالب النائب محمد شياع السوداني الامانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل القانون67 لسنة 2017 القاضي بالزام الوزارت والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على اقسامهم في حال عدم توافر الطاقة الاستيعابية لتعيينهم في الجامعات والكليات والمعاهد التي تمنح شهادة دبلوم ، على وفق آلية تطلق طاقة هؤلاء المتفوقين عبر منحهم فرصة لخدمة وطنهم بطريقة مبدعة./انتهى9

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