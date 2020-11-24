2020/11/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/ اكد السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير دعم بلاده لاعادة الاعمار في قضاء سنجار ، مبديا ترحيب باريس بالاتفاق الموقع مؤخراً بين حكومتي بغداد واربيل والخاص بتطبيع الاوضاع في القضاء.وقال السفير الفرنسي خلال زيارته مساء اليوم قضاء سنجار، للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ، ان حضوره اليوم الى قضاء سنجار من اجل وضع حجر الاساس لمشروع مستشفى في القضاء بتمويل فرنسي وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية ، مبينا :" ا ن مشروع المستشفى تم اقتراحه من قبل سفيرة النوايا الحسنة نادية مراد ".واضاف ان بلاده ستباشر بحملة لاعادة الاعمار في سنجار ، من خلال دعم المؤسسات الصحية والتعليمية وازالة الالغام وتقديم المساعدات للنازحين./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الفرنسي من سنجار : نرحب باتفاق بغداد واربيل بشأن المدينة وسنباشر بحملة لاعادة اعمارها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الفرنسي من سنجار : نرحب باتفاق بغداد واربيل بشأن المدينة وسنباشر بحملة لاعادة اعمارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).