بالصور.. إخماد حريق في محطة الشام الجديدة للوقود بدمشق

2020/11/24 | 22:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمد فوج إطفاء دمشق في سوريا حريقاً اندلع مساء اليوم في محطة الشام الجديدة للوقود على طريق الفيحاء اقتصرت أضراره على الماديات....

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