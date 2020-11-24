انتحار امرأة بشنق نفسها جنوب الحلة

2020/11/24 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اقدمت امرأة على الانتحار شنقا في منزلها جنوب الحلة مركز محافظة بابل.وقال مصدر في شرطة بابل:" ان امرأة في الاربعين من عمرها قامت بشنق نفسها داخل منزلها في ناحية الشوملي جنوب الحلة ، بعد شجار مع زوجها ".واضاف :" ان الشرطة نقلت الجثة الى الطبابة العدلية ، وفتحت تحقيقا بالحادث"./ انتهى

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