محدث.. الذهب يتراجع 33 دولاراً ليسجل أدنى تسوية منذ يوليو

2020/11/24 | 22:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار الذهب خسائرها بأكثر من 33 دولاراً عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوى في 4 أشهر، مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

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