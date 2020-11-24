الوزراء العراقي يصدر 6 قرارات ..أبرزها وضع ضوابط لتعيين الوظائف العليا

2020/11/24 | 22:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، جرى خلالها مناقشة جملة من القضايا ومستجدات الأحداث في الدولةز وأكد الكاظمي، في مستهل الجلسة، وفقاً لبيان صحفي، على ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار، لاسيما في …

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