توقعات الطقس.. أمطار غزيرة وتراجع بدرجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري

2020/11/24 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع المتنبئ الجوي احمد العربيد، الثلاثاء، ان يشهد طقس العراق خلال الاسبوع الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة مع تساقط لزخات مطر في مختلف المناطق.وقال العربيد في منشور له على الفيسبوك، إن “منخفضاً جوياً وكتلة هوائية باردة سيؤثران على بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا نهاية الاسبوع الجاري، وتتقدم صوب الحوض الشرقي للبحر …

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