2020/11/24 | 22:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، وجود تنسيق استخباري مع دول الجوار لإيقاف تمويل الإرهابيين.



وقال الاعرجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (24 تشرين الثاني 2020)، إن "هناك تنسيقا وتبادل معلومات استخباراتية بشكل رسمي مع دول الجوار لتجفيف منابع الإرهاب وإيقاف تمويله".

وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري لقاءات واجتماعات أمنية متعددة ويقوم بالتوجيه وإصدار الأوامر لملاحقة المجرمين وكشف الخلايا الإرهابية".

وأشار إلى أن "هناك توجيها واضحا باستبدال القيادات التي تتهاون بأداء الواجب، وأن الفترة الحالية تشهد تغيرا كبيرا بعمل الأجهزة الاستخبارية والقوات الميدانية".

وتابع الأعرجي، أن "الوضع الأمني تطور بشكل كبير بفضل المتابعة الميدانية من القيادات العسكرية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: ننسق مع الجوار لوقف تمويل ’الإرهاب’ وسيتم استبدال قيادات أمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: ننسق مع الجوار لوقف تمويل ’الإرهاب’ وسيتم استبدال قيادات أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).