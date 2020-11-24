الأزمة النيابية تتوعد المخالفين للإجراءات الوقائية في المولات والأماكن العامة

2020/11/24 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توعدت خلية الأزمة النيابية، باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية في المولات التجارية والأماكن العامة تصل إلى مرحلة الإغلاق.

وذكر مقرر اللجنة، جواد الموسوي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، إن "جولات تفتيشية ستقوم بها دائرة التفتيش في وزارة الصحة على المولات التجارية والأماكن العامة من أجل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى مرحلة الإغلاق بعد إنذارها".

وأشار إلى أنه "في حال عدم وجود إجراءات فعلية رادعة بحق المولات المخالفة سنقوم باستضافة المسؤولين في وزارة الصحة والبيئة".

وأوضح أن "الإجراءات التي يجب على المولات اتخاذها هي منع دخول المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات وارتداء موظفي المولات الكمامات ونسبة تواجد المواطنين لا تتعدى 50 % من سعة المول وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة".

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