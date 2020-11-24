وفاة النائب حسين الزهيري بفيروس كورونا

2020/11/24 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي القيادي في منظمة بدر النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في لبنان.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “القيادي في منظمة بدر والنائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري، توفي اليوم في لبنان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا”.

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