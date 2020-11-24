بايدن: الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم

2020/11/24 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المنتخب، جو بايدن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "جاهزة لقيادة العالم".

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