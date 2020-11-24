الأعرجي: الأجهزة الأمنية تعمل بأقصى درجات الحرص لتأمين الوضع في ديالى

2020/11/24 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { الفرات نيوز : بغداد } بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، سليم الجبوري عودة النازحين الى مناطقهم بشكل آمن.

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