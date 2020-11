22 دولة عربية تؤكد مشاركة منتخباتها في بطولة كأس العرب في قطر العام المقبل

2020/11/24 | 22:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن 22 منتخباً أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي تستضيفها قطر العام المقبل.وأعرب إنفانتينو خلال زيارته اليوم لاستاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية لبطولة قطر 2022، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركته في المسابقة التي ستقام مبارياتها في

