ذي قار: إدانة 5 متاجرين بالمخدرات وصدور أحكام مختلفة وغرامات بحقهم

2020/11/24 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح من 5 الى 10 اعوام وغرامات مالية بحق خمسة مدانين من المتاجرين بالمخدرات.



وذكر بيان صادر عن اعلام شرطة ذي قار، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لـ 7 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( أ .



م .



و ) البالغ من العمر 42 عاما يسكن محافظة المثنى والمدان (ح .



ع .



م) البالغ من العمر 24 عاما يسكن قضاء الشطرة شمال ذي قار".

واشار البيان الى "صدور حكم بالسجن لـ5 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان(ح .



م .



م) البالغ من العمر 23 عاما يسكن قضاء البطحاء، والمدان (ع .



ي .س) البالغ من العمر 20 عاما يسكن قضاء البطحاء".

واضاف البيان أيضاً "اصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لـ 10 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ف .



ن .



ع ) البالغ 23 عاما يسكن محافظة المثنى".

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