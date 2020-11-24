الاعرجي يكشف عن تنسيق استخباري مع دول الجوار لايقاف تمويل الارهاب

2020/11/24 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، وجود تنسيق استخباري مع دول الجوار لإيقاف تمويل الإرهابيين.

وقال الأعرجي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “هناك تنسيقا وتبادل معلومات استخباراتية بشكل رسمي مع دول الجوار لتجفيف منابع الإرهاب وإيقاف تمويله”.

وأضاف، أن “هناك اجتماعات ولقاءات واجتماعات أمنية متعددة ويقوم بالتوجيه وإصدار الأوامر لملاحقة المجرمين وكشف الخلايا الإرهابية”.

وأشار إلى أن “هناك توجيها واضحا باستبدال القيادات التي تتهاون بأداء الواجب، وأن الفترة الحالية تشهد تغيرا كبيرا بعمل الأجهزة الاستخبارية والقوات الميدانية”.

وتابع الأعرجي، أن “الوضع الأمني تطور بشكل كبير بفضل المتابعة الميدانية من القيادات العسكرية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية”.



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