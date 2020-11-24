إدانة زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل

2020/11/24 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الثلاثاء، قراره الظني بحق فادي الهاشم، زوج الفنانة، نانسي عجرم، والذي يقضي بإدانته بجناية القتل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، أن "قاضي التحقيق أدان فادي الهاشم بجناية القتل، وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وبين محامي فادي الهاشم، غابي جورمانوس، بخصوص قرار المحكمة: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استمع سابقا إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل الشاب السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

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