منخفض من البحر الأحمر يقتحم الأجواء غداً

2020/11/24 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع رئيس منبئين جويين أقدم مدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي من البحر الأحمر بدء من يوم غد.

وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “البلاد تتأثر ابتداء من يوم غد الأربعاء بمنخفض جوي من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية رطبة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحياناً 40 كم / ساعة ليسبب تساقط أمطار متوسطة أقصى شمال البلاد وشرقها”.

وتوقع عبد اللطيف، أن “تزداد غزارة الأمطار يومي الجمعة والسبت وفجر الأحد، خاصة في ديالى والكوت والعمارة وعلي الغربي والبصرة وشرق بغداد لتعمق تأثير المنخفض الجوي للبحر الأحمر”.

وأشار، إلى أنه “من المتوقع أن تشهد مناطق غرب إيران تساقط أمطار غزيرة قد تسبب حدوث السيول جنوب العراق”.

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