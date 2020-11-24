صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “93” المسجلة اليوم

2020/11/24 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 41 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

41 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد الجديدة 6 حالات

قطاع البلديات الاول 5 حالات

قطاع النهروان 5 حالات

قطاع المدائن 13 حالة

قطاع الرصافة حالتين

قطاع الصدر 3 حالات

قطاع البلديات الثاني 3 حالات

قطاع الشعب 4 حالات

– 52 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 25 حالات محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، حي الامانة، الدسيم

الكرخ 9 حالات في المنصور, حي الجهاد, حي الاعلام, البياع

الاعظمية حالة واحدة محلة 312,

الشعب 3 حالات في البنوك، التجار، حي اور،

شارع فلسطين حالة واحدة محلة 506,

المدائن حالة واحدة الجعارة

الكرادة حالة واحدة حالات محلة 901,

الامين حالة واحدة محلة 735,

السعدون حالة واحدة محلة 103

الصليخ حالة واحدة محلة 326

الزعفرانية حالتين محلة 961, 962,

بغداد الجديدة حالتين محلة, 717

المشتل حالتين محلة 729,

الغدير حالة واحدة محلة 706

البلديات حالة واحدة الزراعي

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70120 توفي منهم 1394 فيما اكتسب الشفاء 65541 ومتبقي قيد العلاج 3185”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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