طالب بإطلاق سراح معارضين.. حليف تاريخي لإردوغان يستقيل من منصبه

2020/11/24 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم حليف تاريخي، للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استقالته كمستشار الثلاثاء بعدما تعرض لهجوم عنيف بسبب مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين، في أعقاب إعلان إردوغان عن إصلاحات قضائية.

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