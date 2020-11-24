انخفاض الاصابات بكورونا في السليمانية

2020/11/24 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد آزاد هورامي مدير مستشفى الشهيد " طاهر علي ولي"، الخاص بكورونا في السليمانية، انخفاض اعداد الاصابات الجديدة بفايروس كورونا المستجد، داعيا المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية ضد الوباء.

واوضح هورامي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان اعداد الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان عامة والسليمانية بالخصوص انخفضت منذ ايام، مؤكدا ان ذلك لا يعني السيطرة على الفايروس.

واضاف: ان 25 مصابا بكورونا يتلقون العلاج حاليا، في المستشفى، مشيرا الى عدم استقرار الحالة الصحية لقسم منهم.

واكد عدم استخدام بلازما الدم في علاج كورونا في المستشفى منذ اسبوع، وذلك لعدم حاجة المصابين لبلازما الدم، داعيا المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات للاسراع بالسيطرة على كورونا.

PUKmedia خاص‌

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