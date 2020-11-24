الاتحاد الوطني يطلق حملة مكافحة العنف ضد المرأة

2020/11/24 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت تابان كرمياني مقرر سكرتارية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، انطلاق حملة خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة يوم غد الاربعاء وتستمر لمدة 16 يوما.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن اليوم الثلاثاء، عن حملة لمدة 16 يوما خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان والعراق، وذلك كواجب وطني وبروح المسؤولية حيال ارتفاع معدلات العنف، داعيا الجميع الى اجراء فعاليات متنوعة وباهتمام، لتخفيض ومكافحة العنف في اقليم كوردستان والعراق.

وقالت تابان كرمياني مقرر سكرتارية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحملة التي اطلقها الاتحاد الوطني الكوردستاني هذا العام، تختلف عن الاعوام السابقة، موضحة، ان الحملة الواسعة ستنطلق يوم غد الاربعاء وتستمر لمدة 16 يوما.

واضافت: ان هناك برامج وفعاليات ولقاءات لقيادات وكوادر متقدمة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتشمل جميع مراكز ومؤسسات الاتحاد الوطني اضافة الى جميع المؤسسات الاعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، مناهضة للعنف ضد المرأة.

واكدت ان الحملة ستبتعد عن اقامة ندوات واسعة التزامات بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان مراكز تنظيمات الاتحاد الوطني، ستنظم برامجها الخاصة بالحملة لمدة 16 يوما.

PUKmedia خاص‌

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